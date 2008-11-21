Доллар на межбанке упрямо идет вверх

Цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 6,2500/6,5500 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2235/0,2315 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 7,8205/8,2065 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». Согласно сообщению, на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались - 1,2520/1,2522 долл. США (четверг - 1,2516/18).

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