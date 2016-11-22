Минобороны планирует постепенно увеличить до 80% удельный вес контрактников в ВСУ

Об этом, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, заявил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук.

"С начала года контракт с украинским войском заключило уже почти 64 тысячи военнослужащих, из которых около 7200 – это офицеры", - сказал он.

Шевчук отметил, что удельный вес военнослужащих по контракту в ВСУ планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

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"Во время распределения контрактников приоритет будет отдан комплектованию должностей младших командиров, боевых постов в составе экипажей и расчетов, а также других должностей, определяющих боевую способность подразделений. В то же время военнослужащие срочной службы будут комплектовать небоевые военные части и подразделения обеспечения частей боевого состава", – добавил заместитель министра.