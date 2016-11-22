Пограничники получили от ЕС технику на €2 миллиона для охраны украинско-белорусской границы (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи состоялась сегодня, 22 ноября, на Замковой Горе в Житомире. В мероприятии приняли участие руководители ГПСУ, представители ЕС, местные жители, пограничники и журналисты.

“Эта техническая помощь является частью второй фазы международного проекта СУРКАП, укрепляющего потенциал пограничных ведомств Украины и Беларуси по защите общей границы. Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ)", - отметил во время церемонии руководитель сектора представительства ЕС в Украине Стефан Далгрен.

В целом в рамках второй фазы проекта СУРКАП-2 ГПСУ передано: 25 внедорожников Volkswagen Amarok Pickup Trendline; 6 минибусов Volkswagen T6 Kombi; 45 мотоциклов Enduro PR4; 10 квадроциклов Outlander L Max 570 DPS; 30 тепловизионных бинокуляров Archer TGX-8/75-640; 4 комплекта системы беспроводного наблюдения Defendec; 66 пар беговых лыж Elan “Himalaya”.

Пограничная служба сегодня продемонстрировала часть полученного от ЕС оборудования и транспортных средств.

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Первый заместитель начальника Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк рассказал во время брифинга, что общая стоимость переданной сегодня техники для пограничников составляет 2 млн евро.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли подчеркнул: «Нам нужно защищать границы, чтобы эффективно бороться с контрабандой и другими нарушениями закона. Но одновременно мы должны обеспечить как можно более благоприятные условия для законного перемещения людей и товаров через границу. Европейский Союз является одним из основных партнеров Украины в этих усилиях, вклад ЕС в развитие системы интегрированного управления границами в Украине превысил 100 млн евро, и сегодняшняя передача оборудования делает нас на шаг ближе к нашей общей цели – безопасности, свободе и справедливости».

Справка УНИАН. Вторая фаза регионального проекта ЕС «Повышение потенциала в области охраны границы и двустороннего сотрудничества между Украиной и Беларусью» началась в апреле 2014 года. Общий бюджет проекта, поровну разделенный между двумя странами, составляет 5,35 млн евро. Проект также софинансируется Министерством иностранных дел Румынии, МОМ и пограничными ведомствами Украины и Беларуси. Планируется, что к весне 2017 года проект повысит эффективность защиты границы между Украиной и Беларусью благодаря закупке оборудования, поездкам в ЕС для обмена опытом, семинарам относительно интегрированного управления границами, а также созданию пилотного контактного пункта «Пинск – Житомир».