Световые орнаменты и шары: СМИ узнали, как украсят главную новогоднюю елку Харькова (фото)
16:21, 21 ноября 2016Общество
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На прошлой неделе в Харькове рабочие начали устанавливать каркас новогодней елки.
В Харькове начали устанавливать новогоднюю елку / 057.ua
Как и в прошлом году, высота искусственной елки – около 37 метров, а весит она 30 тонн, пишет 057.ua.
Согласно сообщению, после установки, на елке закрепят 60 тысяч лампочек и световых устройств.
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"Она будет практически такой же, как и в прошлом году. Верхняя часть елки, около 7 метров, будет украшена по-другому. Там будет больше шаров, выглядеть будет побогаче. И огоньки будут в других орнаментах", - рассказала Светлана Дуденко, главный дизайнер.
Открытие главной новогодней елки состоится 19 декабря, в День Святого Николая.
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