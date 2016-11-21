Световые орнаменты и шары: СМИ узнали, как украсят главную новогоднюю елку Харькова (фото)

Как и в прошлом году, высота искусственной елки – около 37 метров, а весит она 30 тонн, пишет 057.ua.

Согласно сообщению, после установки, на елке закрепят 60 тысяч лампочек и световых устройств.

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"Она будет практически такой же, как и в прошлом году. Верхняя часть елки, около 7 метров, будет украшена по-другому. Там будет больше шаров, выглядеть будет побогаче. И огоньки будут в других орнаментах", - рассказала Светлана Дуденко, главный дизайнер.

Открытие главной новогодней елки состоится 19 декабря, в День Святого Николая.