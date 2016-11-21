Родственники пленных бойцов заявляют о неэффективности "Минска" в деле их освобождения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы имели встречу с Виктором Медведчуком. Он обещал нам освобождение до Нового года. Остался всего месяц и не очень верится, что что-то изменится. И с Ириной Геращенко мы тоже встречались и не раз. Она нам говорит, что процесс освобождения идет сложно и что там задействована также Россия. Мы это понимаем, но нужно политические интересы поставить на второе место, а судьбы защитников Украины на первое», - заявила Виктория Пантюшенко, жена пленного Богдана Пантюшенко.

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Также она добавила, что отчетности и прозрачности по поводу того, что происходит в Минске, нет. Не известно, что с украинскими пленными, где они. «Последний раз они сами вышли на связь 21 июня этого года. У нас сейчас есть информация от СБУ о пленных, о которых известно их место нахождения - это 32 человека, перевели в СИЗО Макеевки», - сказала Пантюшенко.

«Мы инициируем создание национального бюро расследований, которое будет заниматься предотвращением исчезновения людей и содействием в розыске и возвращению пленных и без вести пропавших солдат. Сейчас волонтеры разрабатывают законопроект о без вести пропавших военных во время боевых действий. В СБУ нам говорят, что идите в МВД, а в МВД - что на оккупированной территории не могут искать пропавших без вести. Поэтому нужно такое бюро с соответствующими полномочиями», - отметила мать пропавшего без вести в зоне АТО Андрея Лозинского Ядвига Лозинская.

Также родные пленных отмечают, что обращались за помощью к омбудсмену Валерии Лутковской, но получили ответ, что она занимается только осужденными.

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«Мы неоднократно обращались в различные инстанции. К Лутковской мы не обращались по одной причине - она занимается только освобождением осужденных на той стороне. Нам ответили, что она не занимается освобождением пленных и поиском пропавших без вести», - отметила руководитель Всеукраинского союза матерей и родных пленных и пропавших без вести Алла Макух.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель СБУ Василий Грицак заявил, что боевики удерживают в плену на Донбассе 110 человек, еще 494 украинца считаются пропавшими без вести.

Тогда же он сообщил, что Украина готова отдавать трех боевиков за одного украинского заложника на Донбассе, чтобы только вернуть украинцев домой.