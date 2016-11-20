В день годовщины Евромайдана в Киеве будет перекрыт центр и закрыт выход с "Крещатика"

Согласно распоряжению КГГА, в связи с ограничением движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

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В частности, как отмечается, с 06:00 утра 21 ноября 2016 года до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Бы. Хмельницкого в строй. № 3 на вул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни к дому № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 21 ноября 2016 года и до окончания мероприятий в установленном порядке будет осуществлено временное ограничение или запрещение движения транспортных средств на ул. Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), ул. Цитадельной (на участке от вул. Лаврской до вул. Лейпцигской), пер.. Лаврском, ул. Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), ул. Круглоуниверситетской (на отрезке от буд. № 11/19 на вул. Круглоуниверситетской до вул. Лютеранской), ул. Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до вул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от вул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от ул. Садовой к пер. Крепостному).

Так, будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения.

Кроме того, для избежания скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода из станции метро «Крещатик» к улице Институтской.