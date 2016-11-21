В Луцке почтили память Героев Небесной Сотни

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье, 20 ноября, в центре города на Театральной площади возле фотостенда, посвященного Героям Небесной Сотни и погибшим за единство Украины, собрались представители местной власти, военные, волонтеры, активисты и неравнодушные горожане, чтобы почтить память героев Евромайдана и отметить третью его годовщину.

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Священники Волынской епархии УПЦ КП отслужили панихиду по погибшим, после чего все присутствующие поставили лампадки к фотостенду и вместе спели Государственный Гимн Украины.

Активисты установили проектор, на котором прохожие могли увидеть фото- и видеокадры событий Революции Достоинства.