Суд признал недостоверными высказывания советника главы МВД о причастности сына Януковича к убийствам на Майдане

Печерский райсуд г. Киев 18 ноября частично удовлетворил иск сына экс-президента Виктора Януковича – Александра против МВД Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержения недостоверной информации. Постановление суда распространил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Отмечается, что руководствуясь ст. 209 ГПК Украины, суд признал недостоверной информацию относительно причастности Александра Януковича в организации массовых убийств на Майдане, которую распространил советник министра МВД Антон Геращенко.

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"Мы четко понимаем, что за организацией массовых убийств стоит ... - Александр Янукович. Без их (Александра Януковича) команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции", - заявил Геращенко на пресс-конференции, организованной МВД Украины от 18 ноября 2014 года, передает "112.ua"

Также суд обязал МВД Украины в течение месяца разместить принятое решение суда на своем официальном сайте.

Ранее ГПУ подготовила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу относительно организации им похищения архиепископа Александра Драбинко, помощника настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана, с целью давления через него на митрополита, чтобы тот отрекся от своих полномочий.