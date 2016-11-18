Правоохранители проводят обыски в колонии, где сидел Луценко

Об этом во время брифинга заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает УП.

Луценко заявил, что обыски связаны с тем, что заместитель руководителя колонии за деньги отпускал заключенных на условно-досрочное освобождение.

"Сегодня, например, (обыски происходят) в Менской колонии, также не чужой мне. Оказалось, что заместитель (руководителя) за деньги отпускал заключенных на условно-досрочное освобождение", – сказал он.

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Луценко заверил, что все силовые органы Украины работают слаженно и заверил, что политики в их действиях нет.

Как известно, Луценко сидел в этой колонии во времена Януковича более два года.

Напомним, ГПУ подготовила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу относительно организации им похищения архиепископа Александра Драбинко, помощника настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана, с целью давления через него на митрополита, чтобы тот отрекся от своих полномочий.

Позже начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк отметил, что досудебное расследование в уголовных производствах в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда экс-чиновников остановили, чтобы не было оснований закрыть эти дела.