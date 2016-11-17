В ГПУ объяснили причины прекращения следствия против Януковича и Ко

Досудебное расследование в уголовных производствах в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда экс-чиновников остановили, чтобы не было оснований закрыть эти дела.

Об этом рассказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет "Украинская правда".

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"В Уголовно-процессуальном кодексе есть ограниченные сроки следствия – год с момента уведомления о подозрении. Если следствие не приостанавливать, срок закончится и дело должно быть закрыто", - пояснил Горбатюк.

Напомним, ГПУ подготовила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу относительно организации им похищения архиепископа Александра Драбинко, помощника настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана, с целью давления через него на митрополита, чтобы тот отрекся от своих полномочий.

Позже генпрокурор Луценко обратился в Верховную Раду дать разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.