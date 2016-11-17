Во Львове чиновник горсовета "погорел" на взятке в 90 тысяч (видео)
По предварительным данным, чиновник вымогал значительно большую сумму, но был задержан во время получения части взятки.
Во Львове сегодня, 17 ноября, работники военной прокуратуры задержали чиновника Львовского городского совета во время получения взятки в сумме 90 тысяч гривень.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, чиновник вымогал значительно большую сумму, а задержали его во время получения части неправомерной выгоды.
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В ведомстве отказались предоставить информацию о том, за что и от кого чиновник требовал деньги. Продолжаются следственные действия и проводятся мероприятия по установлению возможной причастности к преступлению других лиц.
В пресс-службе Львовского городского совета корреспонденту УНИАН сообщили, что "пока ситуацию не комментируют". При этом информацию о задержании чиновника не опровергли и не подтвердили.
Как стало известно УНИАН из собственных источников, задержали начальника управления ЖКХ Львовского горсовета, который вымогал 800 тысяч гривень.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники службы совместно с военной прокуратурой изобличили во взяточничестве начальника одного из управлений Львовского городского совета.
Правоохранители установили, что чиновник регулярно получал "откат" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству города. Сотрудники спецслужбы выяснили, что уже за заключенные соглашения почти на 2 млн грн чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от вида работ. Задокументирована также договоренность начальника управления с бизнесменами посодействовать подписанию новых договоров на 8 миллионов гривень.
Оперативники СБ Украины задержали чиновника в центре Львова во время получения очередной части взятки в размере 80 тысяч гривень.
В настоящее время проходят обыски в помещении Львовского городского совета.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).