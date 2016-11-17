Во Львове чиновник горсовета "погорел" на взятке в 90 тысяч (видео)

Во Львове сегодня, 17 ноября, работники военной прокуратуры задержали чиновника Львовского городского совета во время получения взятки в сумме 90 тысяч гривень.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, чиновник вымогал значительно большую сумму, а задержали его во время получения части неправомерной выгоды.

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В ведомстве отказались предоставить информацию о том, за что и от кого чиновник требовал деньги. Продолжаются следственные действия и проводятся мероприятия по установлению возможной причастности к преступлению других лиц.

В пресс-службе Львовского городского совета корреспонденту УНИАН сообщили, что "пока ситуацию не комментируют". При этом информацию о задержании чиновника не опровергли и не подтвердили.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, задержали начальника управления ЖКХ Львовского горсовета, который вымогал 800 тысяч гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники службы совместно с военной прокуратурой изобличили во взяточничестве начальника одного из управлений Львовского городского совета.

Правоохранители установили, что чиновник регулярно получал "откат" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству города. Сотрудники спецслужбы выяснили, что уже за заключенные соглашения почти на 2 млн грн чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от вида работ. Задокументирована также договоренность начальника управления с бизнесменами посодействовать подписанию новых договоров на 8 миллионов гривень.

Оперативники СБ Украины задержали чиновника в центре Львова во время получения очередной части взятки в размере 80 тысяч гривень.

В настоящее время проходят обыски в помещении Львовского городского совета.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).