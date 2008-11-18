«Укрзализныця» назначила 22 дополнительных поезда на праздники

По состоянию на 18 ноября 2008 года железные дороги Украины назначили 22 дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, семь поездов назначила Юго-западная железная дорога, шесть — Приднепровская, три — Одесская, четыре — Южная и по одному — Львовская и Донецкая железные дороги. Кроме того, 25 поездов (из них 8 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Согласно сообщению, работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления будет продолжаться и в дальнейшем.