Газпром настроен в отношении Украины оптимистично

Газпром оптимистично оценивает возможность своевременного подписания с Украиной новых контрактов на поставку газа. Такое мнение сегодня в эфире "Эхо Москвы" высказал официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов.

Он напомнил, что в прошлом году стороны "достаточно спокойно" прошли переговорный процесс, и высказал надежду, что в текущем году ситуация будет аналогичной. "Очень надеюсь, что и в этом году будет, как в прошлом. И есть все основания для такого рода надежд, связанные с тем, что премьерами РФ и Украины был подписан соответствующий меморандум", - сказал С.Куприянов.

По его словам, сейчас ведется подготовка контрактов, которых будет "немало", поскольку стороны переходят на прямые долгосрочные отношения. "Мы начинаем новый год с чистого листа", - пояснил представитель Газпрома. Он добавил, что до заключения контрактов нужно решить ряд оставшихся проблем - в частности, урегулировать вопросы задолженности Украины за поставленный газ и объемов газа, находящихся в подземных хранилищах (ПХГ).

С.Куприянов, говоря о долге Украины перед Газпромом за ранее поставленные объемы газа, заметил, что "не хотел бы его называть, чтобы никого не пугать", добавив, что "цифра значительная". Он отметил, что стороны находятся в процессе урегулирования долга, и, отвечая на вопрос, завершаться ли соответствующие переговоры до конца года, сказал: "Я надеюсь, что раньше".

"Пока настроены оптимистично и есть возможность для реализации подписанного меморандума", - подчеркнул С.Куприянов. По его данным, следующая встреча представителей украинской стороны и Газпрома состоится 18 ноября 2008 г.

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