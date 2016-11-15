СМИ: Силовики ждут провокаций во время митингов в центре Киева, особое внимание к акциям на годовщину Евромайдану

Правоохранители заявили о возможных провокациях во время акций протеста после 17 ноября. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает «ZN,UA».

Отмечается, что в связи с ожидаемым ухудшением безопасности во время митингов, правоохранители "работают на опережение" и выявляют причастных к попыткам расшатать политическую ситуацию в стране.

"Мы ожидаем, что пик активности будет после 17-того числа", - рассказал один из собеседников силовых структур.

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При этом, по словам другого источника, правоохранители ожидают провокаций на годовщину Евромайдана.

"Готовимся на субботу (19 ноября-ред.), Ну и на 20-21, когда будет годовщина Евромайдана", - сообщил изданию источник.

Напомним, в 8 утра столичный Майдан и Крещатик перекрыли для проезда транспорта из-за угрозы терактов.

Полиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме. По информации СБУ, Кремль готовит провокации во время сегодняшних акций протеста.

Так, по периметру - металлоискатели, работали кинологи и взрывотехники.

Митинги продлятся несколько дней, заявлено участие от 5 до 50 тысяч граждан. Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.

Усиленные меры безопасности в центре столицы будут применяться до 22 ноября.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, все мероприятия планируется проводить ежедневно.

«Мы планируем все эти мероприятия проводить каждый день потому, что у нас заявки до 22 ноября... Сегодня люди понемногу начинают расходиться, поэтому мы будем смотреть, когда будет меньше людей, будем немного ослаблять меры», – сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли в центре столице до 22 ноября стоять металлоискатели и проводиться соответствующий контроль, Крищенко ответил: «Да. Учитывая то количество лиц, которая заявлена на мероприятиях, мы считаем, что нужны такие мероприятия».