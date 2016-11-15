Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября - полиция

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Мы планируем все эти мероприятия проводить каждый день потому, что у нас заявки до 22 ноября... Сегодня люди понемногу начинают расходиться, поэтому мы будем смотреть, когда будет меньше людей, будем немного ослаблять меры», – сказал он.

Читайте такжеИз-за акций протеста в центре Киева произошел дорожный коллапс (видео)

На уточняющий вопрос, будут ли в центре столице до 22 ноября стоять металлоискатели и проводиться соответствующий контроль, Крищенко ответил: «Да. Учитывая то количество лиц, которая заявлена на мероприятиях, мы считаем, что нужны такие мероприятия».

Как сообщал УНИАН, ряд центральных улиц Киева в связи с угрозой совершения террористических актов были перекрыты для проезда автотранспорта, часть правительственного квартала огражден забором.

Полиция обнаружила и не пропустила нескольких человек, которые пытались попасть на митинг в центре Киева с зарегистрированным травматическим оружием.

По данным правоохранителей, в массовых акциях состоянию на 13:00, принимали участие более 6 тысяч человек.

Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны ул. Институтской собирались "титушки".

Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.