В центре Киева митингуют уже более 6 тысяч человек - полиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Все акции проходят спокойно. Правоохранители продолжают нести службу по охране публичной безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, полиция обнаружила и не пропустила нескольких человек, которые пытались попасть на митинг в центре Киева с травматическим оружием.

Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны ул. Институтской собирались "титушки".

Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.