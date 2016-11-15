В центре Киева митингуют уже более 6 тысяч человек - полиция
14:23, 15 ноября 2016Общество
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В центре Киева в массовых акциях принимают участие уже более 6 тысяч человек.
Полиция: Все акции проходят спокойно / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
«Все акции проходят спокойно. Правоохранители продолжают нести службу по охране публичной безопасности», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, полиция обнаружила и не пропустила нескольких человек, которые пытались попасть на митинг в центре Киева с травматическим оружием.
Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны ул. Институтской собирались "титушки".
Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.
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