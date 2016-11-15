Украинцы употребляют слишком много антибиотиков не по назначению - СМИ

Это привело к тому, что вылечить обычные инфекции становится все сложнее, говорится в сюжете ТСН.

Нередкими становятся случаи, когда купленный в аптеке без рецепта медикамент не только не улучшает состояние больного, а наоборот – провоцирует ряд новых и более сложных болезней. Среди которых – нарушение работы желудочно-кишечного тракта и проблемы с сердцем. Вместе с тем почти во всех странах Европы антибиотик можно купить только по рецепту.

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Около 40% украинцев убеждены, что антибиотики лечат грипп или простуду, а это опасное заблуждение. Антибиотики вообще не действуют на вирусы – лишь на бактериальные составляющие, уверяют специалисты. Применение же лекарств с профилактической целью не достигает цели, но приводит к осложнениям, потому что бактерии мутируют и становятся нечувствительными к антибиотикам. Такие "супербактерии" могут грозить человечеству вымиранием, поскольку противодействия им не изобретено.

В Европе от нечувствительных к антибиотикам бактерий ежегодно умирают 25 тысяч человек. Поэтому в большинстве стран ограничили применение соответствующих препаратов в сельском хозяйстве, но не в Украине. Специалисты говорят, что агрономы используют в тысячи раз больше антибиотиков, чем медики и фармацевты. Ими обеспечивается быстрый рост скота и птицы. Поэтому препараты могут встречаться в свинине, говядине, курятине и яйцах. В молоко антибиотики добавляют для продления срока годности. Антибактериологическими препаратами кормят рыбу и морепродукты, выращенные в питомниках.

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Уже сейчас в украинских стационарах замечают, что бактериальные пневмонии, которые раньше лечили обычными антибиотиками, не реагируют на современные антибактериальные препараты. В детских инфекционных отделениях все сложнее побороть гнойные отиты и сепсис. "Нам чрезвычайно сложно становится лечить инфекции, они становятся нечувствительными к антибиотикам, и нам приходится использовать альтернативные антибиотики. У нас сужаются возможности лечения", - признаются врачи.