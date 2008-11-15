Антикризисный саммит: предложения будут готовы к 31 марта

Участники антикризисного саммита "Группы двадцати" (G20) в Вашингтоне договорились составить список финансовых институтов, которые в случае своего краха будут угрожать мировой экономической стабильности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с содержанием итогового заявления участников встречи.

Список должен быть подготовлен до 31 марта. К этому же сроку планируется разработать конкретные предложения по глобальному регулированию экономики.

По словам источника агентства, участники встречи согласились с тем, что для преодоления кризиса и поддержки развивающихся рынков необходимо более тесное международное сотрудничество. Вместе с тем итоговое заявление не содержит совместного плана стимулирования экономики: в документе отмечается, что каждая страна должна принимать меры в соответствии со сложившимися в ней условиями.