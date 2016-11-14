Последствия непогоды в Украине: снежный покров в некоторых городах достигает 60 см, произошли массовые задержки поездов

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью ПАО «Укрзализныця».

Отмечается, что последствия непогоды ликвидируют более 4,7 тысяч путейцев, около 300 энергетиков и 13 снегоочистительных и снегоуборочных машин. Энергетики ликвидируют обесточивание двух участков на территории региональных филиалов: «Львовская железная дорога» и "Юго-Западная железная дорога".

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Пока отстают от графика движения следующие поезда: №42 Трускавец-Днепропетровск – опоздание на 3 часа, № 110 Львов-Херсон – на 2 часа 24 мин., №358 Рахов-Киев - на 2 часа 41 мин., №135 Одесса – Черновцы – на 1 час 31 мин, №228 Львов – Одесса – на 1 час 12 мин., №114 Мукачево-Харьков – на 1 час 03 мин., № 49 Киев-Трускавец – на 52 мин., №136 Черновцы – Одесса – на 53 мин., №75 Кривой Рог - Киев – на 58 мин., №86 Львов-Новоалексеевка и №114 Ивано-Франковск – Киев – на 46 мин., №76 Киев - Кривой Рог – на 35 мин., №357 Киев - Рахов и №81 Киев - Ужгород – на 34 мин., №43 Киев - Ивано-Франковск – на 27 мин.

Снежный покров в Тернополе достигает 60 см, Шепетовке – 50 см, Жмеринке – 30 см, Львове и Ивано-Франковске – 35 см, отметили в «Укрзализныце».

Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.