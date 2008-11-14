В Донецке милиция задержала подпольного изготовителя оружия

В Донецке арестован 30-летний токарь, который подпольно изготовлял оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления внутренних дел, подпольную мастерскую по изготовлению оружия выявили сотрудники уголовного розыска Кировского райотдела милиции в частном секторе посёлка Лидиевка. 30-летний профессиональный токарь, не имеющий постоянной работы, оборудовал мастерскую в помещении летней кухни собственного дома.

В ходе санкционированного обыска в помещении были обнаружены два обреза, самодельное ружьё, стартовый пистолет типа «револьвер», несколько пачек различных патронов, а также один меч, двое нунчаков, несколько ножей и заготовок для них. Помимо этого, у "оружейника" изъяты ёмкости с порохом и дробью.

По словам хозяина мастерской, оружие он изготавливал и переделывал "для собственной безопасности" и "в коллекционных целях".

В настоящее время правоохранители проверяют, не применялись ли изделия подпольного оружейника при совершении преступлений. В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины - «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Арестованному грозит до пяти лет лишения свободы.