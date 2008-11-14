Стартует первая всеукраинская предупредительная акция профсоюзов

16:50, 14 ноября 2008
Общество
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18 ноября  в городах и обласных центрах Украины стартует первая всеукраинская предупредительная акция профсоюзов. Цель акции- донести до правительства и парламента Украины четкие требования по защите прав трудящихся: сохранить существующие рабочие места и организовать новые, сравнять минимальную заработную плату с реальным прожиточным минимумом, отменить необоснованное повышение тарифов и другие требования. Оргкомитет  забастовочного фонда  Украины : 8(044) 235-83-35, www.profsoyuz.com.ua

 

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