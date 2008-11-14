18 ноября в городах и обласных центрах Украины стартует первая всеукраинская предупредительная акция профсоюзов. Цель акции- донести до правительства и парламента Украины четкие требования по защите прав трудящихся: сохранить существующие рабочие места и организовать новые, сравнять минимальную заработную плату с реальным прожиточным минимумом, отменить необоснованное повышение тарифов и другие требования. Оргкомитет забастовочного фонда Украины : 8(044) 235-83-35, www.profsoyuz.com.ua