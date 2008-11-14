УЕФА снизит требования к «звездности» украинских гостиниц?

Главный операционный директор Евро-2012 Мартин КАЛЕН заявил, что УЕФА намерена уменьшить требования к количеству пятизвездочных гостиниц, необходимых для проведения Евро-2012 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Он также отметил, что в Украине сегодня с двухдневным рабочим визитом находится эксперт УЕФА по вопросам размещения Юрген МЮЛЛЕР, который вместе со специалистами Министерства культуры и туризма Украины отрабатывает вопрос подготовки гостиниц.

«М.КАЛЕН поставил вопрос перед Ю.МЮЛЛЕРОМ, чтобы снизить планку (относительно количества – УНИАН) пятизвездочных гостиниц, которые не смогут использоваться для Евро-2012», - сказал Г.СУРКИС.

Президент ФФУ подчеркнул, что такое предложение УЕФА свидетельствует об оперативности и прагматичности европейского футбольного союза. «Это говорит о том, что УЕФА думает не только о том, как провести турнир и получить прибыль, а думает, как в последующем все эти объекты будут использоваться в каждом городе и в целом по Украине», - сказал Г.СУРКИС.

Кроме того, он сообщил, что через четыре месяца Украина должна иметь подписанные контракты со всеми операторами гостиничного бизнеса относительно возможности размещения участников и гостей Евро-2012.