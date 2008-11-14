Хорошковский теперь берет от 20 до 50 евро в час

Кабинет Министров Украины перевел плату за таможенное оформление товаров и транспортных средств вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени из доллара в евро.

Текст соответствующего постановления от 12 ноября 2008 г. № 987 размещен на правительственном портале.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 г. № 93 “О взимании платы за таможенное оформление товаров и транспортных средств вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для таможенных органов”.

Таким образом, теперь стоимость 1 часа таможенного оформления вне места расположения таможенных органов в рабочее время будет составлять 20 евро (вместо 20 долл.), в сверхурочное, ночное время – 40 евро, в праздничные и нерабочие дни – 50 евро. Стоимость часа таможенного оформления в таможенных органах в сверхурочное, ночное время и выходные дни – 40 евро, в праздничные и нерабочие дни – 50 евро.