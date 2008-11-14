Киевэнерго наживается на потребителях, не устанавливая счетчики?

Киевская власть систематически не использует государственные субвенции на установку счетчиков тепла и горячей воды. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевраде Дмитрий Андриевский.

«Программой социально-экономического развития Киева на 2008 год предусмотрено 5,6 млн. гривен на установку счетчиков. Однако за 9 месяцев по назначению потраченного лишь 8,6% от этой суммы», - отметил политик.

Напомним, что по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, только треть киевских домов оборудована счетчиками тепла и горячей воды. А представители КГГА обещали установить средства контроля за количеством предоставленного тепла на всех домах столицы еще до конца прошлого года.

«С нынешними темпами освоения средств, выделенных на установку счетчиков, процесс затянется еще на несколько лет. Киевляне и городской бюджет все время будут платить не за реально потребленное тепло, а по счетам «Киевэнерго». Причина такого затягивания с установлением счетчиков очевидна: «Киевэнерго» всячески избегает точного учета снабжения теплом и горячей водой киевлян. Ведь это может принести владельцам этого предприятия дополнительные прибыли».