Россия ведет информационную войну относительно Украины - эксперт

Украинское министерство иностранных дел возмущено действиями посла России в Украине Виктора Черномырдина. Он выступил «соорганизатором откровенно провокационной антиукраинской акции», во время которой планировался показ российского фильма «Искусство предательства».

В фильме, который так хотело показать украинцам российское посольство, речь идет о российско-грузинском конфликте и якобы участии в нем украинцев. В МИД Украины утверждают, видеоматериал сфабрикован российскими спецслужбами. Там все поставлено с ног на голову: зрителю кроме всего навязывается циничное утверждение о якобы „незаконных поставках” Украиной оружия в Грузию, комментирует украинский МИД. Показ фильма в одной из гостиниц Киева Служба безопасности Украины запретила. Вместо этого при содействии украинских депутатов из Партии регионов россияне хотят продемонстрировать его в Верховной Раде. Эксперт по информационным войнам Лидия Смола говорит, что украинские спецслужбы и внешнеполитическое ведомство правильно отреагировали на информационно-провокационную акцию, однако этого мало. «Россия достаточно эффективно ведет информационно-психологическую войну относительно Украины. Она проводит ее системно, планово, с четко определенными структурами. В Украине мы довольно ситуативно на это реагируем. А если говорить о противодействии, то мы действуем не на опережение и не на превентивные шаги, а просто реагируем», - говорит Лидия Смола. Она уверена, что этим удачно пользуются российские масс-медиа, чтобы показать Украину в невыгодном свете. По мнению эксперта, это портит международный имидж Украины, а российские информационно-провокационные послания отдаляют Украину от НАТО и ЕС.

Немецкая волна