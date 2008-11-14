Открыт военный городок для пограничников в Луганской области
Лучшие получили грамоты и медали
На территории Беловодского района Луганской области сегодня торжественно открыт военный городок отдела пограничной службы "Беловодск".
На строительство городка было выделено 700 тыс. грн. государственных средств, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
В ходе торжественного открытия первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Михаил КОВАЛЬ наградил 10 пограничников грамотами и медалями. Лучшим пограничникам были вручены также награды облгосадминистрации и областного совета.
Справка УНИАН. Участок украинско-российской государственной границы, который охраняет Луганский пограничный отряд, составляет 746 км и является самым длинным среди всех областей Украины.