В Нацбанке обвинили Кабмин в проблемах с курсом гривни

За курсовую стабильность в стране отвечает не только Национальный банк Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня на круглом столе «Первая волна финансово-экономического кризиса в Украине: что сделано, что делать, что дальше?».

«За курсовую политику в стране несут ответственность много структур и много руководителей структур», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ

Он отметил, что одна из основных проблем нестабильности национальной валюты - проблемы с платежным балансом, решение которых во многом зависит не так от действия НБУ, как от мер органов власти.

Так, В.ЛИТВИЦКИЙ считает, что действия правительства по ограничению экспорта зерна и отсутствие мер по внедрению энергосберегающих технологий для уменьшения импорта энергоносителей только усугубили проблему платежного баланса.

«Скажите, кто мешал зерновому экспорту? Национальный банк? Или нет? Рекордный урожай, перепроизводство зерна, - где поступления от аграрной сферы? Дайте ответ на этот вопрос. Далее, есть потребность в импорте газа, сколько лет говорится об энергосбережении, а что сделано? Мы же миллиарды тратим на импорт газа», - сказал руководитель группы советников НБУ.

Кроме того, по его мнению, «перепотребленный и недоинвестированный бюджет» стимулировал импорт продовольственных товаров.

«Кто принимает бюджет, с каким акцентом на потребление, кто принимает перепотребленный и недоинвестированный бюджет? Национальный банк?» - отметил ЛИТВИЦКИЙ.

Также он подчеркнул, что Украина до сих пор так и не получила должного эффекта от вступления во Всемирную торговую организацию.