СБУ просит нардепа не мешать расследованию дела о растрате

СБУ просит народного депутата Сергея ВАСИЛЕНКО (НУ-НС) не препятствовать следственным действиям при расследование уголовного дела по фактам растраты бюджетных средств должностными лицами “Укрзализныци”.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

В частности, по данным пресс-центра, СБУ расследуется уголовное дело, которое было возбуждено 14 августа 2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УКУ по факту растраты государственных средств в особо крупных размерах служебными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця».

Правоохранители установили, что, в частности, в 2007 году одним из заместителей генерального директора «Укрзализныци» и его подчиненными совместно с представителями коммерческих структур была применена незаконная схема завладения государственными средствами путем двойной оплаты работ по повышению безопасности движения. Во исполнение преступных намерений руководители государственного предприятия обязали железные дороги Украины выделить дополнительные финансовые ресурсы и заключить с подконтрольными коммерческими структурами соглашения на выполнения работ, которые на то время уже фактически были выполнены и оплачены «Укрзализныцей». Полученные таким способом средства в сумме около 7 млн. грн. переводились на счета фиктивных структур и присваивались коммерсантами, утверждают в СБУ.

При этом в ходе проведения процессуально-следственных действий сотрудники СБУ во исполнение постановления о выемке документов посетили офис одного из фигурантов уголовного дела С. Однако, подчеркнули в пресс-центре, “по этому адресу на двери офиса гр-на С. неожиданно появилась табличка «Офис народного депутата Украины ВАСИЛЕНКО Сергея Владимировича», а работники офиса отказались открывать дверь следователям”.

Следствие по делу продолжается, а СБУ просит народного депутата не препятствовать предусмотренным законодательством следственным действиям.