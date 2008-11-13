Немцы нашли в Украине трофейные картины и просят их вернуть

Федеральное правительство Германии собирается обратиться к Украине с просьбой повернуть 87 картин, которые после войны были вывезены в СССР, а теперь находятся в Художественном музее в Симферополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ, передает “Немецкая волна”.

В Берлине считают, что немецкие музеи имеют право на эти картины.

Спикер министерства Йенс ПЛЕТНЕР сказал, что Германия еще с 1993 года ведет с Украиной переговоры о возвращении так называемого «трофейного искусства». В этом контексте Берлин теперь планирует переговоры с Киевом о возвращении 87 картин, которые до войны были в музее в западногерманском городе Аахен. На переговорах также будет идти речь о том, чтобы эксперты из Аахена как можно быстрее получили доступ к картинам в Симферополе.

В Германии эти картины до сих пор считались бесследно исчезнувшими. В августе этого года немецкие туристы случайно обнаружили их в Крыму. Симферопольский Художественный музей раньше заявлял, что не собирается вести переговоры о реституции, то есть возврате картин Германии, и считает их компенсацией за собственные потери во время войны.

Как напоминает “Немецкая волна”, последний громкий случай возвращения трофейного искусства из Украины в Германию состоялся в 2001 году. Тогдашний Президент Украины Леонид КУЧМА передал немецкому канцлеру Герхарду ШРЕДЕРУ архивы Карла Филиппа Эмануэля Баха – сына знаменитого немецкого композитора.