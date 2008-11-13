Взрыв в общежитии во Франции: пострадали украинские студенты

В результате взрыва в университетском общежитии в городе Монпелье на юге Франции получили легкие ранения девушка и парень из Украины, молдаванин и армянин, двое россиян пострадали серьезно.

Взрыв прогремел утром в среду в комнате, где студенты праздновали день рождения, передают «Подробности». По предварительным данным, взрыв произошел в результате манипуляции с химическими веществами. В помещении были обнаружены вещества, используемые для изготовлении взрывных устройств: нитрат калия, алюминиевая пудра, каустическая сода, азотная и серная кислоты.

Полиция предполагает, что молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, пытались изготовить самодельное взрывное устройство. При этом представители французских правоохранительных органов полагают, что в данном случае вряд ли речь идет террористических мотивах. Скорее всего, молодые люди, обладая некоторыми познаниями в области химии, хотели попробовать изготовить самодельную бомбу.

По данным полиции, на месте происшествия находился еще один человек, который получил легкие ранения и скрылся до прибытия полиции.

В результате взрыва помещение было серьезно повреждено, а постояльцы общежития эвакуированы.