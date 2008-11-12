Верховный суд приговорил убийцу к пожизненному сроку

Верховный суд Украины приговорил к пожизненному заключению жителя Запорожской области, который убил своего брата - старшего лейтенанта милиции, преподавателя кафедры специальной и физической подготовки школы повышения профмастерства сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующий приговор в отношении злоумышленника, изначально был вынесен Апелляционным судом Запорожской области.

"Приговором суда убийца, в 1997 г. уже судимый за совершение умышленного убийства, был признан виновным в совершении убийства своего брата на почве личных неприязненных отношений и в соответствии с ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Совершение умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, лицом ранее совершавшим убийство") приговорен к пожизненному заключению", - рассказали в пресс-службе, отметив, что осужденный и его адвокат посчитали приговор слишком жестким и обжаловали его в ВСУ.

"30 октября коллегия по уголовным делам материалы рассмотрела и оставила приговор суда первой инстанции без изменений - приговорив преступника, убившего сотрудника милиции к пожизненному заключению", - сообщили в прокуратуре.