Акции General Motors поставили рекорд падения с 1944 года

Стоимость акций на мировых фондовых рынках вновь резко упала из-за неуверенности инвесторов, которые пока не могут спрогнозировать истинные масштабы и продолжительность финансового кризиса.

Во вторник главный американский индустриальный индекс Dow Jones упал на 2%, сообщает Би-Би-Си. Этому способствовали данные о неудачных экономических результатах крупнейшей сети кофеен Starbucks, а также резкое падение стоимости акций автомобильного концерна General Motors.

Последняя компания наиболее остро переживает финансовый кризис. Акции автомобильного концерна во вторник подешевели еще на 13% и достигли самого низкого уровня с 1944 года.

Лондонский FTSE потерял по итогам вторника 3,6%, а японский Nikkei - 3%. Главный фондовый индекс Германии Dax уменьшился сразу на 5,3%, а французский Cac - на 4,8%.

А российский фондовый рынок после заявления главы Центробанка РФ Сергея Игнатьева, который не исключил возможной девальвации рубля, по итогам вторника потерял более 10%.