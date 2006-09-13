Сколько продержится лето: прогноз синоптиков

14 сентября на территории Украины осадки не ожидаются. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра температура будет ночью 6-11°, на побережье морей местами - 13-16°, днем - 21-26°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 12-17°.

15-16 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8м/с. Температура ночью - 6-11°, в южной части - 9-14°; днем - 21-26°, 16 сентября, кроме южных и западных областей, - 17-22°; в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях 16 сентября ночью - 3-8° тепла, днем - 15-20°; Карпатах ночью - 4-9° тепла, днем - 13-18°.

17-18 сентября без осадков, лишь днем 17 сентября и на протяжении 18 сентября в западных областях местами небольшой дождь. Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью - 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки - 0-3°, днем - 14-19° тепла; на остальной территории ночью - 6-12°, на побережье морей - к 15°.

17 сентября в Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской области местами ночью - 3-5° тепла; днем 17-22°, в западных, южных областях и в Крыму - 20-25°.

В Киеве и области 14 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - около 10°, днем - 22-24°; по области ночью - 6-11°, днем - 21-26°.

15-16 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем 15 сентября - 21-26°, 16 сентября - 17-22°.

17-18 сентября без осадков. Температура 17 сентября ночью - 4-9°, 18 сентября - 6-11° тепла; днем - 17-22°.