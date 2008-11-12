В Севастополе возбудили уголовное дело против 15-летнего «минера»

Балклавский райотдел УМВД Украины в городе Cевастополе возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» против 9-классника, сделавшего ложный звонок о заминировании школы-интерната.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, ложный звонок в дежурную часть УМВД поступил от молодого человека в последний учебный день перед осенними каникулами. Во второй половине этого дня в школе-интернате было запланировано родительское собрание.

На место происшествия тогда выезжали следственно-оперативная группа УМВД, бригада «скорой помощи», сотрудники МЧС, другие службы. Учащиеся и персонал школы были эвакуированы. Все пять зданий и территория школы были обследованы. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сообщение о заминировании оказалось ложным. Занятия в тот день не возобновлялись. Общешкольное родительское собрание было отменено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника в начале новой учебной четверти. Им оказался 15-летний ученик этой же школы. Подросток рассказал, что звонок о заминировании сделал для того, чтобы посмотреть, как на это отреагируют взрослые. Между тем руководство школы характеризует ученика с положительной стороны.

Как добавили в отделе связей с общественностью, к сожалению, это не единичный случай, когда правоохранителям поступают ложные сообщения о заминировании учебных заведений. В то же время, подчеркивают в УМВД, милиция располагает оперативными и техническими возможностями, необходимыми для установления телефонных хулиганов, в связи с чем обращается ко всем родителям с просьбой разъяснить своим детям, чем может обернуться телефонное хулиганство.