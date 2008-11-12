Половина Симферополя осталась без воды

Половина Симферополя осталась сегодня без воды в результате аварии на Межгорном водоводе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, сегодня с 6-ти утра прекращена подача воды в симферопольские поселки ГРЭС, Молодежное, Агроуниверситет, Комсомольское, Давыдовка; микрорайоны «Свобода», «Жигулина роща», Героев Сталинграда, Белое, Каменка, Хошкельды; проспект Победы, улицы Б.Куна, Кечкеметская, Бородина, Глинки, Совхозная, районы, прилегающие к площади Московской (улицы Киевская, Ростовская, Никанорова, Л.Чайкиной, Гагарина, Семашко, Гайдара, Молодых Подпольщиков).

Водоснабжение микрорайонов - Маршала Жукова, Загородное, Донская, Кечкеметская - будет осуществляться с 19.00 до 21.00 часов.

Водоснабжение в Симферополе планируется возобновить завтра, 13 ноября, в 6 утра.