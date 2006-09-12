Мэр Киева предлагает распродать автопарк администрации...

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что чиновники могут иметь отечественные служебные автомобили и инициирует реорганизацию автопарка Киевской городской государственной администрации. Об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя распространенный в СМИ соответствующий документ.

«Я полагаю, что чиновники должны ездить на отечественных машинах – на это я могу согласиться. Но не на Шевроле, или Мерседесах или других очень дорогих марках. Потому что в стране, где людям живется плохо нужно думать о тех, кому плохо, а не о тех, кому уж очень хорошо», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он лишь подал идею о том, что автомобильный парк КГГА может быть неэффективным.

Он подчеркнул, что многие машины уже давно устарели. А, кроме того, добавил он, на их эксплуатацию, как и на закупку, тратились суммы в 10 раз больше чем реальная стоимость. «А поскольку ремонтники дают «откат», то практически добраться до бюджета разных жульнических эксплуатационных контор, которые остались в наследство мне от старых властных структур, которые находились до меня в мэрии, без кардинальных решений невозможно», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он считает, что ничего страшного не произойдет, если чиновники КГГА «ради народа пожертвуют своей служебной машиной». «Кто здесь работали до меня, они все имеют свои машины и еще подушку денег под головой, когда ложатся спать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом подчеркнул, что сам ездит на собственном автомобиле, а не на служебном.

Мэр Киева предлагает распродать служебные машины, если такое решение будет принято, по аукционным ценам и полученные деньги направить на строительство жилья для малообеспеченных.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также пообещал позаботиться о водителях, которых коснется данная реорганизация. Никто без работы не останется… я с каждым сумею поговорить, и мы найдем варианты трудоустройства. Это не проблема», - сказал мэр.