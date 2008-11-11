Городская электричка в Киеве может начать работу к лету

Городская электричка в Киеве при соответствующем финансировании может начать работать к лету следующего года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексей КРИВОПИШИН.

«Мы планируем максимум через полгода запустить первый поезд на полукольце - от Дарницы до Борщаговки», - сказал он.

По его словам, для первого этапа открытия движения необходимо минимум 6 электропоездов. «К лету, если проведем тендер и получим субвенционные деньги через город на закупку электроподвижного состава – электричек, - тогда и будет работать, потому что 1 электрички, выделенной ЮЗЖД, недостаточно», - сказал А.КРИВОПИШИН. Начальник дороги напомнил, что ЮЗЖД переоборудовала один электропоезд для этих пригородных кольцевых перевозок под формат метрополитена. «Сиденья поменяли, три двери там сделано и т.д.», - отметил он.

Тариф проезда будет соответствовать стоимости проезда в метро. «По тарифу пока остановились на усредненном варианте к стоимости метрополитена. То есть не выше метро, чтобы была привлекательность проекта», - сказал он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, на сегодня в рамках подготовки к открытию движения ЮЗЖД строит три платформы, занимается тендером на закупку поездов. Он также отметил, что город активизировал свое участие в процессе. «Начало движения будет, когда будет сделана инфраструктура подхода к платформам. У нас на 70% отсутствует инфраструктура подвода пассажира к поезду. То есть кольцевая дорога может работать в альянсе с городом, когда городской транспорт будет подходить… Условно - платформа Левобережная (выходит – УНИАН) на метро «Левобережная». Мы платформы достраиваем, необходимо сделать накрытия, переходы, мостики и т.д.», - отметил начальник ЮЗЖД.

Как сообщал УНИАН, кольцевое движение электричек в столице должно решить проблему «пробок». В Киеве имеется железнодорожное кольцо, 42 км, которое опоясывает практически весь центр города за исключением Шевченковского района. Сегодня по этому кольцу курсирует шесть пар электричек, которые подвозят на работу и забирают с работы железнодорожников. Кроме того, по кольцу курсирует 42 пары грузовых поездов. Планируется на существующем кольце запустить городскую электричку как еще один вид городского транспорта.

Предварительно интервал движения между поездами должен быть 10-15 минут, а для этого необходимо иметь в наличии порядка 15-16 электропоездов.

В ценах 2007 г. реконструкция одной платформы стоит около 1 млн. грн., стоимость одного электропоезда - порядка 14-15 млн. грн.