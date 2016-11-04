Похитившие в зоне АТО брата сотрудника СБУ пока не выдвигали никаких требований - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Одессе.

«Я могу подтвердить, что брата нашего сотрудника действительно выкрали. Если не ошибаюсь, это произошло 19 октября, но только 1 ноября нам стали известны некоторые детали. Требований со стороны "ДНР" или тех, кто его захватил, пока никаких не выдвигалось», - отметил Грицак.

Глава СБУ добавил, что место пребывания похищенного установлено оперативным путем.

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«Сегодня мы его включаем в список тех, кто находится в плену для того, чтобы принять меры по освобождению… Это не самый лучший метод для того, чтобы запугать наших сотрудников», - акцентировал Грицак.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель СБУ Василий Грицак подтвердил похищение боевиками родственника сотрудника СБУ на оккупированном Донбассе.

Ранее СМИ сообщали, что 1 ноября сотрудник СБУ Донецкой области сообщил в полицию о похищении его брата. Согласно его информации, неизвестные захватили брата 1980 г. р. в Донецке 19 октября. Похищенный работает в ОАО "Мариупольский морской порт".