Начнется журналистская инициатива «Лучше не врать!»

В среду, 13 сентября, группа известных журналистов объявит о начале инициативы „Лучше не врать”. Она предусматривает проведение в журналистских высших учебных заведениях специальных тренингов, на которых ведущие украинские журналисты будут учить студентов, как не стать слугами цензуры или исполнителями „заказных материалов” во время работы в медиа.

Тренинги должны подготовить будущих журналистов к столкновениям с цензурой и заказной журналистикой, помочь журналистам осознать, чем это может обернуться для их карьеры, и научить противостоять этим вызовам.

Инициатива „Лучше не врать” организована общественной организацией „За профессиональную журналистику” совместно с Независимым медиа-профсоюзом Украины, Комиссией по журналистской этике, сайтом „Телекритика” и Национальной ассоциацией вещателей.

„Лучше не врать" охватит шесть ведущих вузов, которые готовят журналистов, и продлится три месяца.

Преподавателями станут несколько десятков лучших журналистов Украины.

В пресс-конференции примут участие:

Владимир Мостовой – „Зеркало недели”

Николай Вересень – независимый журналист

Егор Соболев – „5 канал”

Маричка Падалко – 1+1

Илларион Павлюк – К1

Лидия Таран – 5 канал

Наталья Лигачева – „Телекритика”

Михайлына Скорык – лидер Киевского независимого медиа-профсоюза

Олег Онысько– „Украинский медиа сервис”

Пресс-конференция состоится в среду, 13 сентября, в 11:00 по адресу: ул. Лютеранская, 6, кофейня „KOFFTA” ( 2-й этаж). Контактное лицо: Егор Соболев (тел.: 050351-81-41).

Пресс-служба медиа-профсоюза

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