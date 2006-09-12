Начнется журналистская инициатива «Лучше не врать!»
В среду, 13 сентября, группа известных журналистов объявит о начале инициативы „Лучше не врать”. Она предусматривает проведение в журналистских высших учебных заведениях специальных тренингов, на которых ведущие украинские журналисты будут учить студентов, как не стать слугами цензуры или исполнителями „заказных материалов” во время работы в медиа.
Тренинги должны подготовить будущих журналистов к столкновениям с цензурой и заказной журналистикой, помочь журналистам осознать, чем это может обернуться для их карьеры, и научить противостоять этим вызовам.
Инициатива „Лучше не врать” организована общественной организацией „За профессиональную журналистику” совместно с Независимым медиа-профсоюзом Украины, Комиссией по журналистской этике, сайтом „Телекритика” и Национальной ассоциацией вещателей.
„Лучше не врать" охватит шесть ведущих вузов, которые готовят журналистов, и продлится три месяца.
Преподавателями станут несколько десятков лучших журналистов Украины.
В пресс-конференции примут участие:
Владимир Мостовой – „Зеркало недели”
Николай Вересень – независимый журналист
Егор Соболев – „5 канал”
Маричка Падалко – 1+1
Илларион Павлюк – К1
Лидия Таран – 5 канал
Наталья Лигачева – „Телекритика”
Михайлына Скорык – лидер Киевского независимого медиа-профсоюза
Олег Онысько– „Украинский медиа сервис”
Пресс-конференция состоится в среду, 13 сентября, в 11:00 по адресу: ул. Лютеранская, 6, кофейня „KOFFTA” ( 2-й этаж). Контактное лицо: Егор Соболев (тел.: 050351-81-41).
Пресс-служба медиа-профсоюза