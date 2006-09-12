В Севастополе вдвое повысили квартплату

В Севастополе сессия городского совета сегодня приняла решение практически вдвое повысить тарифы по квартплате и сделать их дифференцированными.

Как передает корреспондент УНИАН, за предложенное городской государственной администрацией решение проголосовали 42 депутата, а 19 депутатов из фракции коммунистов, фракции ПСПУ „Блока Сергея Иванова за Севастополь” и несколько внефракционных не поддержали данного решения.

Согласно принятому решению, отныне вводятся 15 дифференцированных тарифов в зависимости от состояния и качественных характеристик жилых домов. В одноэтажных домах за один квадратный метр жилья будут платить от 44 копеек (до сих пор в Севастополе за 1 квадратный метр платили 23 коп. - УНИАН), максимальная цена - в домах, оборудованных лифтами, для квартир выше первого этажа в 7-8-этажных домах - 56 копеек за квадратный метр. Каждый владелец квартиры будет заключать договор с жилищными предприятиями.

Кроме того, для малообеспеченных граждан будет внедрен так называемый социальный тариф, который будет распространяться приблизительно на 40 тысяч абонентов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимира ХИБУЧЕНКО, 1 кв. м жилья „в Симферополе стоит 50 копеек, в Ялте, Киевской области - 60 копеек, Киеве, Днепропетровске - 45 копеек, Донецке, Ривненской области - 57 копеек, Ивано-Франковске - 62 копейки, Кировограде - 30 копеек, Черкассах - 89 копеек”. 4 июля в Севастополе в среднем вдвое были повышены тарифы на ряд услуг коммунальных предприятий города. Отдельными решениями сессия Севастопольского городского совета тогда утвердила новые тарифы на теплообеспечение и водоснабжение.