В Украине будет от 6° мороза до 16° тепла

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 11 ноября малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в западной и южной части от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье Крыма 2-7° тепла; днем 5-10° тепла, в южной части и в Закарпатье 9-14°.

12-13 ноября в Украине малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье 7-12 м/с. Температура ночью 12 ноября 0-5° мороза, в западной и южной части, а 13 ноября в Украине от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в южных областях и в Закарпатье 8-13°; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

14-15 ноября без осадков, лишь на крайнем западе местами небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 4-9° тепла, в Закарпатье и юге страны 7-13°; в Крыму ночью 3-9° тепла, днем 9-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве завтра также малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 7-9° тепла.

По области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.

12-13 ноября в Киевской области малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12 ноября 0-5° мороза, 13 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла.

14-15 ноября в столичном регионе без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.