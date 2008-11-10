Завтра киевлян «осчастливят» проездными за 365 гривень

С завтрашнего дня киевский метрополитен начнет реализацию проездных билетов сроком действия 365 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

То есть, эти билеты действуют на протяжении 365 дней с момента первого прохода пассажира по нему в метро, уточнил он.

«В Киевском метрополитене годовые проездные начнут продаваться завтра. Это будут билеты на 365 дней на метро», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

При этом он отметил, что отдельно будут выпущены проездные билеты на 12 месяцев, но они поступят в реализацию позже: их начнут продавать с 1 декабря. Кроме того, готовятся годовые проездные, которые поступят в реализацию с 1 января.

«Но они будут все по одинаковой цене. Просто мы сделали систему (пользования проездными - УНИАН) более гибкой. Если кто-то хочет такой проездной (за 365 грн.- УНИАН) прибрести сейчас, то сможет это сделать с завтрашнего дня в кассах киевского метрополитена», - подчеркнул П.МИРОШНИКОВ.

По его информации, после поднятия тарифов на проезд в метрополитене наблюдается увеличение пассажиропотока и сейчас изучается вопрос, за счет чего это произошло. «Пассажиропоток увеличился на 5% в будние дни», - сообщил начальник метро.

По его данным, также возросла и выручка метрополитена.

«Мы понаблюдаем дальше. Это всего лишь несколько дней. Делать какие-то выводы пока еще рано», - сказал П.МИРОШНИКОВ относительно последних данных по перевозкам в подземке.

Как сообщал УНИАН, с 4 ноября проезд в метро в Киеве увеличился с 50 коп. до 2 грн. за 1 поездку.