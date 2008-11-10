Нигерийские сепаратисты освободили украинского заложника

Группировка нигерийских повстанцев "Движение за освобождение дельты Нигера" объявила об освобождении четырех заложников, в числе которых один гражданин Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

В то же время, сепаратистская группировка продолжает удерживать в заложниках двух англичан.

"Мы будем удерживать оставшихся двух британских заложников, пока правительство Гордона БРАУНА не прекратит предлагать нигерийским вооруженным силам помощь в обучении и снабжении", - говорится в заявлении сепаратистов.

Среди четырех освобожденных заложников, помимо одного украинца, трое граждан Нигерии. Все они были захвачены во время нападения боевиков 9 сентября на один из объектов нефтяной промышленности в богатой углеводородами дельте Нигера.

Официальные лица в Нигерии пока не подтверждают освобождение заложников, проводится расследование.

Случаи похищения иностранцев в Нигерии нередки. Иногда за этим стоят сепаратисты, которые захватывают заложников, чтобы оказать давление на власти страны, однако чаще похищения совершают ради выкупа.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября возле острова Бони Айленд (штат Риверз, Нигерия) повстанцами «Движения за освобождение Дельты Нигера» (МЕND) было совершено нападение на судно „H/T Blue Ocean”. Семерых из 25 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины, по двое граждан Великобритании, Северной Африки и Нигерии, напавшие вывезли в неизвестном направлении.