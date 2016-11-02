"Нет ничего случайного": Фейгин заявил, что ФСБ "разрабатывала" Сущенко еще с прошлого года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Из материалов дела очевидно, что меры в отношении Сущенко проводились с прошлого года. То есть Романа Владимировича разрабатывали. Это обычный и стандартный сценарий. Здесь нет ничего случайного", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

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Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.