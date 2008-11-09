Винничина перевыполнила план по отбору контрактников для Вооруженных Сил

По итогам 10 месяцев текущего года в Винницкой области на 4 % перевыполнен план по отбору кандидатов для прохождения службы по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на рабочем совещании начальник Территориального центра комплектования военнослужащими по контракту Винницкого областного военного комиссариата подполковник Михаил ДЗИГАЛЕНКО.

"Согласно Программе перехода Вооруженных Сил Украины на контрактный принцип комплектования, в 2008 году на нас возлагалось задание по привлечению на военную службу по контракту 380 человек из Винницкой области. Уже сегодня нами отобрано около 400 кандидатов", – отметил он.

По словам подполковника, хоть кандидатов для прохождения службы по контракту в области отобрано больше от запланированного, существует дефицит людей на должности водителей, стрелков, механиков и других военных специальностей.

"Программа комплектования этой категорией военнослужащих слабо выполняется, прежде всего, из-за низких социальных гарантий. Особенно отпугивает желающих служить низкий уровень денежного обеспечения. Поэтому наблюдается определенная текучесть кадров, когда военнослужащие досрочно или с завершением договора разрывают контракт", – сообщил начальник Территориального центра.

По информации заместителя начальника центра комплектования майора Александра ПЛИВАЧУКА, согласно с Законом Украины “О военной службе и военной обязанности” от 4 апреля 2006 года, на военную службу по контракту могут быть отобраны военнослужащие с полугодовой выслугой лет, или граждане Украины призывного возраста, которые имеют высшее, неполное высшее, среднее специальное, техническое или профессионально-техническое образование.

"Фактически выходит, что какой-либо внешкольный диплом является пропуском в Вооруженные силы. Однако у нас есть свои специалисты по отбору, психологи, члены медицинской комиссии, которые придирчиво отбирают лучших из желающих стать контрактниками", – отметил майор А.ПЛИВАЧУК.