Нацсовет сделал предупреждение 23 провайдерам за ретрансляцию запрещенных российских телеканалов

Об этом сообщил член регулятора Сергей Костинский на своей странице в сети Facebook.

«Нацсовет не только ограничивает ретрансляцию российских спутниковых телеканалов, которые нарушают нормы Европейской конвенции о трансграничном телевидении и нормы украинского законодательства, но и осуществляет мониторинг деятельности провайдеров программной услуги (сети кабельного телевидения), ретранслирующих спутниковые каналы», - написал он.

Согласно сообщению, наибольшее количество замечаний регулятор сделал провайдерам Ивано-Франковской (5 предупреждений) и Донецкой (3) областей.

«Благодаря эффективной работе представителей Нацсовета в этих регионах ситуация находится под контролем», - добавил Костинский.

Также он разместил инфографику, по данным которой регулятор оштрафовал двух провайдеров в Ивано-Франковской области и одного - в Донецкой. По делу одного донецкого провайдера Нацсовет подал иск в суд с предложением аннулировать его лицензию.

Как сообщал УНИАН, по словам Костинского, право на вещание в Украине имеют всего 6 российских телеканалов, среди которых «Дождь», «ТОПШОП ТВ», «Теле 9», «Зоопарк», «Еврокино» и «Охотник и рыболов HD».

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За последние два года регулятор исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, 76 российских телеканалов. В связи с сокращением их количества украинские провайдеры стали менять наполнение своих пакетов телепрограмм, активно добавляя новые украинские и европейские телеканалы.

В 2016 году в украинской спутниковой сети появилось 13 новых отечественных телеканалов. В частности, каналы «Репетитор ТБ», «История Эм», «Стар Синема», «Новый Христианский», «Громадське телебачення», «Болт», «Наука», «Терра», «Фауна», «Квартал ТV» и другие.