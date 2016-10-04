Право на вещание в Украине имеют шесть российских телеканалов - член Нацсовета

«Сейчас право на вещание в Украине сохраняют только 6 телеканалов лицензии Роскомнадзора», - написал Костинский на своей странице в Facebook.

Костинский отметил, что трансляцию российских телеканалов необходимо было ограничить, поскольку они не хотят приводить свою деятельность в соответствие с законами Украины и проводят антиукраинскую пропаганду. При этом не важно, идет ли речь о детских или «взрослых» телеканалах. Кроме того, член регулятора добавил, что ограничение ретрансляции российских телеканалов создает условия для развития украинского бизнеса.

Для дальнейшего урегулирования ситуации Костинский предлагает предпринять три основных шага, которые предусматривают преобразование ОТТ-провайдеров на лицензиатов Нацсовета, что позволит регулировать их деятельность, борьбу с пиратством и борьбу с трансляцией российских каналов в гостиницах и ресторанах.

«Сейчас активно развиваем работу по всем трем направлениям», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, за последние два года регулятор исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, 76 российских телеканалов. В частности, регулятор запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», Life News, Russia Today, «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+» и др.

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В связи с сокращением количества российских каналов, разрешенных к показу, украинские провайдеры стали менять наполнение своих пакетов телепрограмм, активно добавляя новые украинские и европейские телеканалы.

В 2016 году в украинской спутниковой сети появилось 13 новых отечественных телеканалов. В частности, каналы «Репетитор ТБ», «История Эм», «Стар Синема», «Новый Христианский», «Громадське телебачення», «Болт», «Наука», «Терра», «Фауна», «Квартал ТV» и другие.

В то же время украинские провайдеры неоднократно обращались в Нацсовет, выражая свою заинтересованность в ретрансляции польских телеканалов. На сегодняшний день в Украине разрешены к показу следующие польские каналы: Kino Polska Muzyka International, Kino Polska International, TVP Polonia, ТVP Info, ТVP Historia и ТVP Кultura.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Израиль обратился к МИД Украины из-за антисемитизма в эфире ТРК, вещающей из аннексированного Крыма. В Нацсовете сообщили, что уже давно пытаются лишить эту ТРК лицензии.