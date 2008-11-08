В Буковинском медуниверситете назрел кризис

Сотрудники Буковинского государственного медицинского университета (г. Черновцы) обеспокоены напряженной ситуацией, которая сложилась в учебном заведении в канун выборов ректора.

Как сообщил УНИАН профессор кафедры педиатрии Юрий ЯЩЕНКО, на сегодня известно, что на должность ректора претендуют два кандидата из БГМУ – нынешний ректор Василий ПИШАК, который занимает эту должность на протяжении последних 15 лет, и первый проректор вуза Михаил КОЛОМОЕЦ.

По словам Ю.ЯЩЕНКО, сторонники действующего ректора используют недемократические средства для продвижения своего кандидата.

“В коллективе господствует нездоровая атмосфера, применяются угрозы, шантаж, обещания должностей и различных благ в обмен на “правильное” голосование”, – рассказала директор библиотеки БГМУ Валентина ЦИМБАЛ.

В свою очередь, члены Ученого совета университета профессора Семен БИЛЕЦКИЙ и Раиса КОСУБА заметили, что вопреки трудовому законодательству и предложениям Ученого совета БГМУ ректор пытается уволить с работы первого проректора.

“М.КОЛОМОЕЦ, который отдал университету много лет плодотворного труда, является уважаемым научным работником, педагогом и руководителем, стал „неудобным”, нежелательным для ректора из-за своей принципиальности и порядочности”, - сказала Р.КОСУБА.

Также, по словам доцента Александра ПОЛИЩУКА и профессора Ю.ЯЩЕНКО, из состава Ученого совета вуза, который решает, в частности, кадровые вопросы, были предварительно выведены 26 “ненадежных”, по мнению ректора, лиц. “Это, в частности, начальник Управления здравоохранения городского совета Валентина ТАРАСЮК, заместитель начальника Главного управления здравоохранения ОГА Ростислав КАЛОШИН, заведующий отделом производственной практики БГМУ доцент Владимир ГРЕБЕНЮК, достаточно много профессоров, докторов наук”, – отметил Ю.ЯЩЕНКО.

Кроме того, С.БИЛЕЦКИЙ и Р.КОСУБА сказали, что особую тревогу у сотрудников вуза вызывает то, что за последние годы руководства В.ПИШАКА университет существенно снизил свои рейтинговые позиции.

“Медицинский университет теряет авторитет и признание среди врачей-практиков, разрушается перспектива развития недавно созданных специальностей, в частности, стоматология”, - сказал С.БИЛЕЦКИЙ.

Преподаватели БГМУ, в частности, Наталия КУЗНЯК и Оксана ПЕНДЕРЕЦКАЯ подчеркнули, что студенты жалуются на систематические поборы и необъективное оценивание. «Многие студенты, а также их родители возмущены тем, что многие проблемные вопросы в вузе решаются только через материальные «дотации», – сказала О.ПЕНДЕРЕЦКАЯ.

Кроме того, по словам Ю.ЯЩЕНКО, конфронтация действующего ректора с органами местной власти привела к резкому ухудшению отношений с лечебными учреждениями. “А это означает постепенную потерю учебных помещений и клинических баз кафедр, а, следовательно, ухудшение качества подготовки специалистов”, – подчеркнул преподаватель.