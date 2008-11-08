Аренда офисов в Киеве приспосабливается к новым условиям

В Киеве стоимость аренды профессиональных офисных помещений в январе-октябре т.г. выросла в среднем на 15%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил управляющий партнер международной компании CB Richard Ellis Радомир ЦУРКАН.

При этом, в августе-сентябре рост арендных ставок на офисные помещения в столице прекратился.

«В октябре никаких явных изменений в стоимости аренды офисных помещений также не наблюдалось. По крайней мере, это никем не было заявлено официально. Базовые ставки остались на прежнем уровне. Таким образом, рост составил 0%», - сказал эксперт.

Р.ЦУРКАН отметил, что на рынке наблюдаются некоторые новые тенденции. В частности, многие арендаторы заняли выжидательную позицию, что приводит к сильному прессингу на арендодателей. Параллельно начало активно появляться предложение сдачи офисных помещений в субаренду, что оказывает давление на прямые ставки аренды, поскольку субаренда предлагается по той же цене, но часто исключает капитальные затраты со стороны арендаторов. На рынке уже есть примеры потери арендаторов в пользу таких помещений.

По наблюдениям эксперта, арендодатели стали больше идти на уступки и в процессе переговоров с потенциальными арендаторами уменьшать арендные ставки, иногда существенно.

По данным компании, на сегодня стоимость аренды офисных помещений класса «А» в столице составляет 65-90 долл./кв.м в месяц, класса «В» - 40-75 долл./кв.м в месяц, класса «С» - 30-50 долл./кв.м в месяц.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis - международная консалтинговая компания на рынке коммерческой недвижимости. Оборот компании в 2007 году составил более 6 млрд. долл. Компания имеет более 300 офисов во всем мире и штат сотрудников свыше 29 тыс. человек. В управлении компании находится более 160 млн. кв.м недвижимости разного профиля во всем мире.

Украинский офис CB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года в Киеве, его возглавили партнеры Сергей СЕРГИЕНКО и Радомир ЦУРКАН.