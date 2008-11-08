"Мы можем смело вступать в соревнования с любыми артиллеристами..."

В ближайшее время в Вооруженные силы Украины поступят несколько новых образцов ракетно-артиллерийского вооружения отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом заявил командующий Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей КОЛЕННИКОВ сегодня в Тернополе на сборе руководящего состава этого рода войск.

“В Украине есть квалифицированный научный потенциал, конструкторские учреждения и производственные мощности для того, чтоб производить современное отечественное вооружение, которое отвечает современным требованиям”, - отметил А.КОЛЕННИКОВ

Он также сообщил, что сейчас проводится ряд опытно-конструкторских работ, направленных как на разработку принципиально нового вооружения и техники, в том числе многофункционального ракетного комплекса, так и на усовершенствование существующих образцов вооружения.

“В этом году на уровень государственных испытаний выходят пять образцов вооружения, а это уже практически готовый образец. Я уверен, что по результатам государственных испытаний они, возможно с небольшими поправками, будут в ближайшее время приняты на вооружение ракетных войск и артиллерии”, - отметил он.

Кроме того, А.КОЛЕННИКОВ выразил удовольствие уровнем подготовки украинских артиллеристов. “Мы можем смело вступать в профессиональные соревнования с любыми артиллеристами ведущих стран мира. А по уровню обученности личного состава ракетных войск и артиллерии Украины мы можем говорить о достижении стандартов НАТО”, – сказал А.КОЛЕННИКОВ.

Как сообщал УНИАН, Государственной программой развития вооружений и военной техники ВСУ предусмотрено до 2015 года осуществить разработку многофункционального ракетного комплекса.